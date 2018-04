Ciudadanos redobla la presión a Rajoy para que deje de "encubrir" a Cifuentes

PP y Ciudadanos han mantenido a lo largo de este sábado un intercambio de reproches a cuenta del futuro político de Cifuentes, cuya salida exige la formación encabezada por Albert Rivera tras las publicaciones sobre irregularidades en la obtención de un máster en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

"Cada día que pasa sin que Rajoy actúe, sigue encubriendo las actuaciones de Cifuentes. Entendemos que Rajoy sigue haciendo suyas las mentiras evidentes que en este caso ha expresado Cifuentes", hadicho Villegas en una rueda de prensa en Madrid.

Desde Zamora, donde ha participado en una convención sectorial del Partido Popular centrada en la despoblación, Rajoy no ha hecho mención explícita al caso, aunque sí se ha referido de forma indirecta a Ciudadanos al apuntar a "otros no se equivocan nunca".

Sí ha lanzado reproches directos a Ciudadanos el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que ha exigido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, "explicaciones" por supuestamente haber frenado una denuncia interna contra el diputado Miguel Gutiérrez por haber falseado su titulación, lo que a juicio de Hernando evidencia una "doble vara de medir" en estos asuntos.

Hernando se ha hecho eco así de una información publicada por 'Okdiario' que asegura que el diputado de Ciudadanos por Madrid fue denunciado por un militante ante la Comisión de Garantías de Ciudadanos por falsear su titulación y su partido frenó la investigación.

En torno a este asunto, el secretario general de Ciudadanos ha contestado la investigación no se frenó, sino que se llevó hasta el final, cuando se comprobó que no había ninguna falsificación.

Villegas ha recalcado que, de no renunciar Cifuentes, estarían "abiertas" todas las posibilidades tras preguntas sobre si se unirán a la moción de censura presentada por PSOE y Podemos.

"No queremos que haya un cambio de Gobierno, por eso pedimos que siga gobernando el PP, pero con un candidato que no haya mentido. Si Rajoy la encubre hasta el final no habrá más remedio que un cambio de Gobierno", ha manifestado Villegas.

Al hilo de la moción, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que se pronuncie sobre este asunto: "No se puede soplar y sorber al mismo tiempo".

Durante la clausura de una jornada sobre municipalismo organizada por el PSOE en la localidad cántabra de Los Torreones de Cartes, también ha reclamado al presidente del Gobierno y a la propia presidenta de la Comunidad de Madrid que "no arrastren en su caída" el buen nombre y la ejemplaridad de las instituciones públicas del país.

En la jornada del sábado ha salido en apoyo de Cifuentes el PP de Madrid, con una campaña en Twitter con el lema "Me quedo con Cifuentes" que han seguido numerosos consejeros del gobierno.