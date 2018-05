Ciudadanos recurrirá en el TSJC la toma de posesión de Torra y pedirá su nulidad

En una rueda de prensa este martes, ha explicado que recurren porque "no respetó un trámite fundamental: el juramento o promesa de cumplir con la Constitución y el Estatut", que ha destacado que debe cumplir toda la ciudadanía.

El predecesor de Torra, Carles Puigdemont, tampoco mencionó la Constitución ni el Estatut en su toma de posesión y se presentó un recurso por la vía penal que el TSJC no aceptó a trámite: "Nosotros lo hacemos por el contencioso-administrativo. No se hace por un delito, se pide su suspensión administrativa porque no respeta a todos los catalanes".