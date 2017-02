Ciudadanos pide a Sánchez que dimita "ipso facto" y a Rajoy que piense en Murcia

En declaraciones a los medios antes de asistir a la Junta de Portavoces del Congreso, Girauta ha recalcado que "el Gobierno se ha quedado solo" en la defensa del presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez.

El portavoz de la formación de Albert Rivera ha abogado de nuevo por una dimisión inminente porque ese desenlace no es algo que figure sólo en el pacto PP-Ciudadanos que ha dado al primero el Gobierno de la Región, sino que también se encuentra en la Ley de Transparencia de la comunidad.

Girauta, tras recordar que fue el propio Sánchez quien "en declaraciones públicas que todos conocen" manifestó que dimitiría si fuera imputado, ha exigido que se cumpla la Ley.

Y ha añadido: "Si alguien está dispuesto a tergiversar públicamente un pacto, a lo que no puede estar es a que no se cumpla la ley; es inadmisible. Y en Murcia hay una Ley de Transparencia que dice meridianamente claro que ese señor debe dimitir 'ipso facto'".

Sin entrar en posibles apoyos a previsibles mociones de censura, pues ése no es aún "el estadio" de un proceso que ayer avanzó al conocerse que Sánchez acudirá a declarar el próximo 6 de marzo como investigado por el caso Auditorio, Girauta ha destacado que en este "asunto serio" lo que está en juego es la estabilidad de la Región de Murcia.

Por ello, ha instado al Gobierno de Mariano Rajoy, quien ayer salió en defensa del presidente murciano, a que sea "consciente de que está provocando" esa estabilidad por poner "el interés de un compañero imputado por encima del interés general".

"Un Gobierno serio -ha puntualizado- no puede cometer esa barbaridad". A su juicio, hay que hacer "entender" al Ejecutivo que hay que cumplir las leyes, porque quien no cumple, "no tiene luego fuerza moral para decir a los demás que las cumplan".