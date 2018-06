Ciudadanos pide que Planas explique su situación judicial en el Congreso

En rueda de prensa en el Congreso, Villegas ha afirmado que "lo mínimo" que un "ministro imputado" puede hacer es acudir a la Cámara Baja para dar, "de forma urgente", todas las explicaciones que rodean al proceso judicial que le incumbe.

Ha recordado, además, que el código ético del PSOE exige que aquellas personas que ostenten un cargo de responsabilidad y resulten imputados deben dar cuenta sobre sus acusaciones ante la Comisión Ejecutiva Federal y al propio Sánchez su nivel de exigencia.

Así, ha mostrado un tuit del líder socialista en el que aseguraba que no abriría la puerta de los despachos ministeriales a personas que estuvieran imputadas. Del mismo modo, ha emplazado al presidente del Gobierno a "dar la cara" y a dar cuenta de su programa porque no se le ha visto en el Congreso desde que ganó la moción de censura, hace dos semanas.

"Una cosa es no querer dar voz a los españoles y otra no querer dar explicaciones de su programa y de las circunstancias que están rodeando a su Gobierno", ha insistido Villegas, reprochando a Sánchez una vez más que no convoque elecciones.

Ciudadanos ha reclamado la comparecencia de Sánchez para que detalle qué quiere hacer, cómo piensa gobernar y con qué mayorías prevé contar para sacar adelante sus propuestas, aparte de querer conocer su versión sobre la renuncia ayer del ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta.