Ciudadanos pide al Congreso que retire el sueldo a los diputados de ERC y el PDeCAT

Lo ha anunciado el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, que ha denunciado que los españoles estén pagando un salario a unos diputados que, además de no cumplir con sus obligaciones en el Congreso, están ayudando a que se cometa un "golpe de Estado". "¿Qué es eso de desaparecer del Congreso porque es que están dando un golpe de estado? Hasta aquí hemos llegado", ha alertado. Ciudadanos pide que se aplique el artículo 99.1 del Reglamento del Congreso que prevé retirar algunos de los derechos de los que disfrutan los diputados, como la asignación constitucional o salario, cuando de forma "reiterada o notoria" dejen de asistir voluntariamente a las sesiones del pleno o de las comisiones.

Girauta no ha querido adelantar si se podría retirar el salario de un mes completo o de los días que estos diputados se han ausentado de la Cámara, ya que es una decisión que corresponde a la Mesa, en la que están representados el PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos, pero no los partidos nacionalistas. La suma del PP y Ciudadanos, con cinco votos, cuenta con mayoría en la Mesa de la Cámara frente al PSOE y Unidos Podemos, con cuatro vocales. En cualquier caso, Ciudadanos aún no se ha puesto en contacto con el resto de partidos para preguntarles su opinión sobre esta iniciativa.