Ciudadanos asegura que "la violencia en Cataluña es evidente, no son imaginaciones"

El dirigente de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez

"La realidad es que nuestras sedes en Cataluña han sido atacadas y nuestros candidatos no pueden circular libremente como cualquier otro ciudadano por España, y eso ya me parece violento. Aquellos que no pueden mantener una vida normal y corriente me parece violencia", ha comentado el dirigente de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez y ha hecho hincapié en que esa actividad se debe erradicar y corregirse.