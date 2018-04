Cifuentes cree que Ciudadanos busca un pretexto para que en Madrid gobierne la "izquierda radical"

Durante el Pleno de la Cámara regional, en la sesión de control, Aguado ha leído una carta que le ha mandado Esther, la madre de una alumna de cuarto de Grado de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), en la que le indicó el "perjuicio" que esta ocasionando la polémica del máster al centro, que parece "una cueva de enchufados del PP". Ésta también le trasladó su preocupación porque el título de su hija quede "devaluado".

"Con la mano en el corazón, ¿en sus prioridades en qué lugar está esta madre y su hija?", le ha preguntado a la dirigente madrileña. Y es que, para Aguado, Cifuentes "está a todo, menos a esto, que es la realidad de lo que está pasando la universidad pública".

En este punto, el portavoz de la formación naranja se ha referido a la renuncia que la presidenta ha hecho del máster y ha indicado que él, que ha practicado deporte toda su vida, sabe que quien devuelve su título es porque ha hecho "trampas para conseguirlo".

Aguado ha criticado que la presidenta regional esté "culpando a la universidad de todo, de todos los problemas e irregularidades", cuando ella es "la única beneficiaria". "Es como culpar a Ikea del millón de euros que el señor Granados tenía en el altillo", ha apostillado.

El portavoz de Ciudadanos le ha exigido a Cifuentes que deje de "tomar el pelo a los madrileños" y les ha pedido a los 47 diputados restantes del PP que le digan "que se vaya cuanto antes".

"Tenemos un reto los 129 diputados de la Asamblea, que es recuperar el prestigio de la URJC. Hay que dar pasos: el primero el cese de la señora Cifuentes, luego garantizar un Madrid más independiente. Se lo debemos a los madrileños", ha dicho.

Por su parte, la presidenta ha sostenido que a Aguado solo le interesa "aprovechar una semana más el asunto el máster para intentar rentabilizarlo políticamente". "Ustedes ya se han acostumbrado, ya han adoptado el lenguaje 'podemita' de sus nuevos socios de hablar de tramas delictivas en los medios de comunicación", ha criticado.

En este punto, Cifuentes ha recordado que la primera interesada en que esto se resuelva y que la URJC "salga de la situación en la que está" es ella, y por ello ha puesto el asunto en manos de la Justicia. En este punto, ha anunciado que el Juzgado ha admitido a trámite la querella criminal interpuesta a los periodistas de 'eldiario.es' que publicaron la información sobre su máster y ha presentado la prueba documental previa a la interposición de otra.

"Aquí no se ha incumplido el acuerdo. No he falseado mi currículum, no he cometido ilegalidad y no estoy imputada. Lo único que están haciendo es buscar un pretexto para que en Madrid gobierne la izquierda radical", ha dicho.

Cifuentes le ha trasladado a Aguado que "pocas lecciones de ética" puede darle cuando este jueves se ha conocido otra caso de falseamiento en su grupo y sigue sin hacer "nada", en alusión a la información que ha publicado 'Okdiario' sobre la parlamentaria de Cs Marta Marbán.

Para la presidenta, los que están incumpliendo el acuerdo son ellos. "Presumían que venían de la sociedad civil, lo que no dijeron es que venían porque les despedían", ha concluido.