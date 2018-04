Cifuentes afirma que no está su mano seguir como presidenta de la Comunidad

La presidenta regional, Cristina Cifuentes , ha dicho que no está en su mano continuar en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, pero que hará "todo lo posible" por acudir, en representación del Gobierno regional, en el mes de noviembre a un congreso sobre medio ambiente.

"Haré todo lo posible para ir como presidenta de la Comunidad, pero me temo que en estos momentos no está en mi mano", ha señalado Cifuentes en su intervención en la clausura de la segunda edición del Día de las Profesiones en el Colegio de Arquitectos de Madrid.

Cifuentes, que no ha hecho declaraciones a los periodistas sobre la polémica de su máster, ha remarcado que no tiene "ninguna duda" de que la Comunidad estará "perfectamente representada", en alusión a que ella tuviera que dejar el cargo antes de esa fecha por el polémico caso de su máster. No obstante, se ha comprometido a acudir a ese congreso, al que le ha invitado uno de los premiados en el acto, si sigue "siendo presidenta".

Esta mañana, Cifuentes, mediante una carta enviada al rector, ha renunciado al uso de su máster de la Universidad Rey Juan Carlos, a la que atribuye las irregularidades del caso, y ha insistido en que no hay motivos objetivos para dimitir