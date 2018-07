Chaves niega que se cometieran ilegalidades durante su mandato

Así se recoge en un comunicado que ha entregado a los periodistas el abogado de Chaves, que ha comparecido como investigado y ha sido increpado a la llegada a los juzgados, en la pieza de los ERE relativa al "procedimiento específico", que fue el creado por la Junta de Andalucía para ayudar a empresas en crisis.

Ese procedimiento supuso el desembolso de 855 millones de euros entre los años 2000 y 2012, según la cifra que fijó la juez que empezó el caso, Mercedes Alaya.

En su comparecencia en el juzgado, que ha durado treinta minutos y había solicitado la Fiscalía Anticorrupción, Chaves se ha remitido a la declaración que prestó el 4 de abril de 2015 en el Tribunal Supremo cuando era diputado, y no ha contestado a las preguntas del Ministerio Público ni a una que le ha hecho el PP.

Chaves no ha contestado tampoco a los numerosos periodistas desplazados a los juzgados y se ha remitido al comunicado que ha entregado su abogado.

En ese comunicado, asegura que se ha ratificado íntegramente en la declaración que hizo en el Supremo, donde compareció durante varias horas y contestó a todas las preguntas que le hizo la Fiscalía y el juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro, que le imputó prevaricación administrativa.

"Desde el pasado 4 de abril -cuando declaró en el Supremo- no se ha producido novedad alguna en relación con los hechos por los que presté declaración ante el Tribunal Supremo. Nada ha cambiado y mi posición no ha variado, por lo que la he ratificado en todos sus términos" ante el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, ha concluido el expresidente.