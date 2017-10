Centenares de personas se concentran en Madrid por una "España unida"

Centenares de personas se han concentrado en la Plaza Mayor de Madrid para reivindicar la "unidad" de España y han exigido que se "cumpla la Constitución" y no se lleve a cabo el referéndum independentista porque "Cataluña también es España".

La concentración ha sido convocada por el partido Libres, quienes se definen en su cuenta de Twitter como "social liberales", con el propósito de "defender la unidad de España ante todo", ha afirmado a Efe el presidente de la formación, Iván González, que ha criticado que tanto el PP como el PSOE "no han defendido España ni al Estado de derecho porque no han hecho una defensa del proyecto común". Por su parte, la secretaria de organización de Libres, María de la Torre, ha asegurado que en Cataluña "se está dando un golpe de Estado; un golpe en la mesa donde cada uno va por libre y eso no puede suceder".

La Policía ha tenido que intervenir al hacer acto de presencia una persona portando pancartas que defendían el "derecho a decidir" de los catalanes. Antes los improperios de los concentrados, la Policía ha optado por trasladarle fuera de la Plaza Mayor, sin mayores incidentes. Gritos de "No nos engañan, Cataluña es España", "Viva la Guardia Civil" o "España unida jamás será vencida", han sido algunos de las consignas que se han escuchado.

La Plaza Mayor de Madrid se ha dividido hoy entre quienes disfrutaban del césped que recubre su suelo -una intervención artística por el IV Centenario del espacio- y quienes han lanzado consignas en favor de la unidad de España. Los manifestantes han abandonado de forma pacífica este céntrico espacio para dirigirse hasta la cercana Puerta del Sol donde han pedido la dimisión del presidente del Parlament, Carles Puigdemont.