Celia Villalobos impide a Iglesias preguntar a Linde sobre la imputación de los cargos del Banco de España

Al inicio de su intervención, Iglesias ha intentado aludir al "momento complicado para la imagen de la institución" que está atravesando el supervisor, en alusión a la citación de su antecesor, Miguel Angel Fernández Ordóñez, en el caso de la salida a Bolsa de Bankia.

Sin embargo, antes de que pudiera siquiera hacer mención a los acontecimientos recientes a los que se refería, Celia Villalobos le ha quitado la palabra para avisarle de que no iba a "autorizar" ninguna pregunta que tuviera relación con este caso. "El ámbito para hablar del Banco de España es la Comisión de Economía, no el Pacto de Toledo. Aquí venimos a hablar de pensiones", ha zanjado.

A partir de ahí, Iglesias ha pedido a la presidenta que "respete" su "libertad de expresión". "Usted no decide cómo introduzco mi intervención ni las preguntas sobre pensiones que le voy a hacer al gobernador del Banco de España. Comprendo que mi introducción le incomode", ha añadido.

"A mí no me incomoda usted, creo en la libertad de expresión. Pero este Congreso tiene un Reglamento que hay que aplicar", ha replicado la diputada 'popular', instando a Unidos Podemos a modificar dicho Reglamento si no le gusta y reiterando que las "circunstancias externas" que afectan al Banco de España no son objeto de la Comisión del Pacto de Toledo "ni hoy ni ayer ni mañana".

En este punto, Pablo Iglesias ha cedido y ha abandonado "disciplinadamente" su intención de tratar cualquier tema diferente de la sostenibilidad del sistema de pensiones, manifestando no obstante su rechazo a la actitud de Villalobos.

"Creo que su actitud no es la más sensata ni adecuada a la vista de lo que está ocurriendo en este país y creo que da una pésima imagen de su partido y de usted como presidenta", ha espetado. "Respeto lo que usted piensa de mí; espero que usted respete lo que yo pienso de usted. Pero aquí no venimos a hablar de usted y de mí, sino de pensiones", ha zanjado la presidenta de la Comisión.