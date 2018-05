CCOO defiende a los profesores catalanes y reclama al Gobierno no judicializar el conflicto

En declaraciones a los medios tras reunirse con el subdelegado, el secretario general de la federación de Educación de CCOO de Cataluña, ha considerado que el Gobierno "podía haber hecho mucho más" por rebajar los niveles de tensión.

Ha trasladado a Ablanedo que "hay una campaña de ataque" contra los profesores que puede hacer aumentar la desconfianza en el sistema educativo catalán, y ha solicitado que los problemas se solucionen por la vía administrativa.

Respecto al instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), ha pedido a Ablanedo que los dos secretarios de Estado que este martes se reúnen con padres guardia civiles de alumnos, lo hagan también con la dirección del centro.

"Estamos muy disconformes" con que los secretarios de Estado se reúnan con sólo una parte del conflicto, ha lamentado Pulido.

Pulido ha entregado un escrito a la Delegación del Gobierno en el que reprocha la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la "poca prioridad" de la educación en los Presupuestos Generales del Estado y contra la criminalización de docentes catalanes.

Paralelamente, una cuarentena de delegados de CC.OO. se han concentrado ante la sede de la Delegación del Gobierno en Barcelona, y han cortado el tráfico en ese punto durante media hora.

Los concentrados han coreado consignas como 'No volem la LOMCE ni les retallades' (No queremos la LOMCE ni los recortes), 'Ni retallades ni criminalització' (Ni recortes ni criminalización), 'No adoctrinem, nosaltres eduquem' (No adoctrinamos, nosotros educamos) y 'La nostra escola no es toca' (Nuestra escuela no se toca).