La crisis catalana y el 155 no despejan el apoyo clave del PNV a los Presupuestos Generales del Estado

La crisis catalana, agudizada tras la fallida investidura de Jordi Turull , con la consiguiente permanencia del artículo 155 sobre Cataluña, sigue sin despejar el apoyo o no del PNV a los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que entrarán en el Congreso el próximo 3 de abril.

El apoyo del PNV resulta "clave" para que el Gobierno pueda sacar adelante, al menos, el primer trámite presupuestario en el Parlamento, que será el debate de enmiendas a la totalidad, ya que los 5 votos en contra del PNV a estas enmiendas servirían para que los Presupuestos siguieran su camino.

Sin embargo, el grupo parlamentario vasco no se ha pronunciado sobre dicho debate y se ha limitado a reafirmar e insistir en que no iniciarán negociación alguna con el Gobierno hasta que no se levante el 155 sobre Cataluña.

Con este escenario y una vez que ya ha dimitido la senadora del PP Pilar Barreiro imputada en el caso Púnica (exigencia de Ciudadanos para apoyar las cuentas), se aprobarán el próximo 27 de marzo los Presupuestos Generales del Estado de este año, cuya duración será de seis meses ya que entrarían en vigor a partir de

junio.

El Ejecutivo es consciente de que presenta unos Presupuestos sin tener garantizados los apoyos, pero señala que lo hace porque se encuentra en el "límite" para poder ser aprobados sin solaparse con el techo de gasto de 2019 que debería ver la luz en julio.

Por otra parte, el camino presupuestario está cien por cien despejado con Ciudadanos, el socio de investidura del Gobierno, después de que la senadora popular Pilar Barreiro solicitara su ceseen el grupo parlamentario del PP y se pasara al grupo mixto en el Senado con el fin de "no perjudicar al partido".

No obstante, los responsables económicos de Ciudadanos insistieron en que todavía no conocen los números concretos de los Presupuestos, aunque previsiblemente incluirán sus principales reivindicaciones económicas y sociales (bajada del IRPF,

equiparación salarial de policías y guardias civiles con fuerzas autonómicas, y prolongación una semana del permiso de paternidad).

Montoro es optimista con el posible apoyo del PNV y ha dicho que "ya habrá ocasión de seguir promoviendo acuerdos" durante la tramitación.

El ministro ha negado que en los Presupuestos de 2018 haya medidas "paralelas" para satisfacer a los grupos parlamentarios y ha afirmado que estas cuentas ofrecerán "mucho", desde garantías para financiar los servicios públicos hasta subidas salariales a los funcionarios y mejoras en las pensiones.

De hecho en el debate de pensiones del pleno del Congreso, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también hizo un guiño a UPN y a Coalición Canaria al mostrarse a favor de sus propuestas de subir las pensiones mínimas con respecto al IPC y a incrementar el Fondo de Reserva con los excedentes procedentes de la recaudación de impuestos prevista.

Tras la presentación de los Presupuestos en el Congreso y las comparecencias de altos cargos en las respectivas comisiones parlamentarias, previsiblemente para las semanas del 9 y del 16 de abril, el debate de totalidad podría ser a finales de ese mes o principios de mayo.

El mismo 3 de abril, la Mesa del Congreso se reunirá para calificar los Presupuestos y ordenar precisamente el calendario de tramitación.