Catalá, sobre un presunto pacto entre Santamaría y Junqueras: "No hay pactos secretos al margen de la transparencia y la ley"

Rafael Catalá considera que "estamos ante la constatación de algo que dice el sentido común y que dicen las normas, y es que una persona que quiere ser candidato a presidente de un Gobierno tiene que ir al Parlamento, tiene que presentar su programa, tiene que obtener el apoyo de la Cámara y como el señor Puigdemont no puede o no quiere volver no está en condiciones de ser candidato a nada".

Además, insiste el ministro en que "en el debate político se puede decir casi todo", pero después de que el Tribunal Constitucional y los letrados del Parlament se hayan pronunciado "lo que está pasando es que el sentido común y las leyes se acaban imponiendo".

Preguntado sobre las informaciones que hablan de un presunto pacto entre la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, Catalá ha sido contundente y ha asegurado que "no hay pactos secretos, no hay acuerdos al margen de la transparencia y la ley".

Explica Catalá que él entiende que "plan Moncloa" del que habla el expresidente cesado es "el conjunto de acciones que el Estado de Derecho lleva ejerciendo desde hace tiempo para garantizar que en España se cumplen las leyes, se aplica la Constitución " y matiza: "Todo esto no es el 'plan Moncloa' es el Estado de Derecho aplicado a todos los españoles".

El jueves pasado, Saénz de Santamaría avanzaba la intención del Gobierno de recurrir la propuesta de investidura de Carles Puigdemont. Finalmente el TC se reunió de urgencia el sábado y estableció medidas cautelares para impedir una investidura telemática o delegada. Rafael Catalá ha defendido en Espejo Público que "fue una decisión de Gobierno".