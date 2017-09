Catalá: "Nadie promoverá declaración de independencia unilateral en Cataluña"

A preguntas de los periodistas, tras inaugurar un foro con jóvenes líderes del mundo en Santander, Catalá ha recordado que la declaración unilateral de independencia "no es posible" dentro del ordenamiento jurídico español.

Ha subrayado, además, que la unidad nacional es uno de los principios de la Constitución y ha alegado que el futuro de España lo tienen que decidir todos los españoles, al tiempo que recalcado que en una sociedad democrática las minorías "nunca" pueden imponerse al interés general.

"En ese contexto de una democracia y un Estado de Derecho es inimaginable la independencia de una parte del territorio respecto de otra y por tanto nadie va a poder promover una declaración unilateral de independencia", ha aseverado.

El ministro ha hecho además un llamamiento a la "responsabilidad" y al "sentido institucional" de la Generalitat y a su presidente, Carles Puigdemont, al que ha pedido "que deje de dividir a los catalanes" y de "promover" una situación que está produciendo "amenazas" a alcaldes, directores de los centros escolares y que "pretende utilizar a alumnos para una acción política impropia".

"Eso no es la España que queremos todos, que queremos los demócratas y los responsables de lo que está sucediendo en Cataluña no son nadie más que el Gobierno de la Generalitat que deberían cuanto antes desistir de esta labor de enfrentamiento de unos contra otros", ha manifestado.

Asimismo, Catalá ha quitado importancia a la ausencia del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en la reunión ayer de coordinación de los mandos policiales en Cataluña y se ha mostrado convencido de que este Cuerpo cumplirá las decisiones de jueces y fiscales.

Ha considerado "inimaginable" que los funcionarios dedicados a asuntos de seguridad ciudadana "no vayan a ponerse en última instancia al servicio de la ley y del interés general".

Y ha remarcado que "lo importante" es que los Mossos hagan cumplir la ley y las sentencias judiciales.

Antes, en su ponencia "Democracia y Estado de Derecho" y sin hacer mención a Cataluña, el ministro ha afirmado que dentro de este "binomio" la primera no "no puede existir" sin la segunda. "No existe Estado de Derecho sin democracia y al revés también, no existe democracia sin Estado de Derecho", ha alegado.

Y ha destacado que donde existe el imperio de la ley se desarrollan sociedades que son las que mayor protección otorgan a los derechos y libertades de los ciudadanos, por lo que ha argumentado que la unión Estado de Derecho, democracia y progreso "no es una casualidad".

Dentro de este marco, Catalá ha subrayado la necesidad en democracia de que "todos" se sometan al imperio de la ley "que está por encima de los ciudadanos y de los gobernantes". "Nadie está fuera de la ley que nos protege a todos", ha apostillado.

La consecuencia es, según ha añadido, la "seguridad jurídica" que ha señalado como un elemento "básico" y "determinante" para ejercer de "efecto llamada" en la atracción de inversiones y "alejar" conceptos como "la deslocalización o el ostracismo".

Rafael Catalá ha reivindicado el caso de España que considera "paradigmático" del que ha llamado a sentirse "orgulloso" y que ha sido un "ejemplo" de transición a la democracia a partir del "consenso".

Y ha animado a "seguir avanzando" en el camino de las reformas para abordar los desafíos a los que se enfrenta el país y que ha abogado a afrontar desde la unidad.

Entre esas reformas se ha referido a la Justicia para la que quiere "mejorar los tiempos de respuesta" y poner su foco en los ciudadanos, especialmente "en los más desfavorecidos", a la vez que haga frente a las grandes amenazas como el terrorismo internacional, la corrupción o el "odio nacionalista", para lo que ha apostado por la colaboración internacional.

"Democracia y Estado de Derecho tienen la fuerza para evolucionar y seguir siendo la mejor forma de convivencia posible, mientras que la historia nos enseña que los movimientos asociados con la anarquía y los populismos son auténticas fábricas de miseria", ha resumido Catalá, quien ha pedido "no olvidar" lo ocurrido cuando se cede a los "dogmatismos políticos".

Después, en el turno de preguntas a una cuestión directa sobre Cataluña, el ministro de Justicia ha reivindicado que España "es una democracia consolidada", con la posibilidad "abierta" de reformar su Constitución, pero ha rechazado que se negocie "bajo coacción".

"Lo democrático es votar de acuerdo con la ley", ha incidido Catalá, quien ha concluido que "es una falacia identificar el voto con la democracia", porque en regímenes dictatoriales también se vota y con altos niveles de consenso, según ha recordado.

Y ha opinado que el "supuesto" referéndum que se plantea en Cataluña "es un ejercicio de totalitarismo", en una comunidad autónoma donde, a su juicio, "una minoría radical está imponiendo sus criterios a la mayoría". "Lo democrático es cumplir las leyes", ha sentenciado.