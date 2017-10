Catalá apunta que el Senado puede cambiar las medidas del 155 "si las circunstancias cambian" en los próximos días

Catalá ha realizado estas manifestaciones tras salir de un acto celebrado con graduados sociales y ser preguntado por lo que pasará si el próximo viernes el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, plantea la declaración unilateral de independencia (DUI) y convoca elecciones. "Veremos que ocurre y lo valoraremos y tomaremos en consideración, ya que podemos ver la posibilidad de que durante el trámite del Senado podamos cambiar parte de las medidas", ha señalado.

El titular de Justicia ha recordado que el pasado sábado el Consejo de Ministros adoptó un acuerdo por el que se puso en marcha un procedimiento "establecido en la Constitución" si bien ha añadido que si el Parlamento de Cataluña adopta cualquier decisión que modifique las circunstancias que se dan hasta ahora habrá que ir "paso a paso" y que "cada novedad requerirá una respuesta o bien del Gobierno o bien del Senado si se encuentra ya tramitando el artículo 155". También ha incidido en que el procedimiento se puso en marcha como consecuencia del incumplimiento grave de obligaciones constitucionales o estatutarias que en opinión del Gobierno la Generalitat ha llevado a cabo. "Lo que hacemos en este momento es, tratando de restituir las garantías constitucionales y estatutarias, trasladar confianza a los ciudadanos en relación con sus derechos y con la situación económica en Cataluña".

El ministro ha recordado que respecto de este último aspecto los últimos datos que se conocen son " tremendamente preocupantes", pues la actividad económica está cayendo en dicha comunidad, más de 1.200 empresas han cambiado su sede social, las reservas turísticas "están bajando drásticamente, los proyectos de inversión desaparecen y todo ello es consecuencia de la inseguridad creada por el Gobierno de la Generalitat".

Sobre la posición de la Generalitat por el momento, Catalá ha recordado las últimas declaraciones de sus responsables en las que éstos han señalado que por el momento no se plantean la convocatoria de elecciones. A ello hay que añadir que se viene de un requerimiento "con unos plazos dilatados en los que ha habido muchas oportunidades de arreglar la situación, de estabilizar y recuperar la confianza y el cumplimiento constitucional y estatutario y no lo han hecho".

En cuanto a la posibilidad de plantear una querella por rebelión contra del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el ministro de Justicia ha señalado que ello corresponde decidirlo a la la Fiscalía General del Estado, que es la que tiene que valorar "si una declaración de independencia es un acto que justifica una presentación de una querella por un delito no se si de sedición o rebelión, dependiendo de las circunstancias en las que ésto se produzca". En todo caso, lo cierto es que "esa posibilidad existe" según Catalá y por ello "debe hacerse un llamamiento a la responsabilidad, no seguir generando tensión, no seguir generando más confrontación".