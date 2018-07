Casado rechaza una lista unitaria al "100%": "Yo aguanto lo que me echen, no se pueden cambiar las normas a mitad de partido"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

Pablo Casado se ha tomado 'un café con Susanna' y durante el mismo ha rechazado "al 100%" que vaya a haber una lista unitaria antes de la votación. "No va a haber lista unitaria, seguro 100%, antes de la votación es que no debe haberla. Yo aguanto lo que me echen. No se pueden cambiar las normas a mitad de partido, estamos en la primera en el vestuario y no vamos a amañar el resultado sin jugar la segunda parte".