Casado desmiente "tajantemente" las sospechas sobre la realización de su Máster

"Desmiento tajantemente la noticia de El País España. Tengo toda la documentación que avala mi Máster en Derecho Autonómico y Local en la URJC en 2008 en base al plan de estudios antiguo del RD2005 de adaptación de cursos de doctorado al Plan Bolonia", ha escrito Casado en su cuenta de Twitter al conocer la noticia del diario que cuestiona el cumplimiento de esos estudios.

La información a la que se refiere Pablo Casado, señala que en el currículum del vicesecretario de Comunicación del PP aparece que entre 2008 y 2009 cursó el mismo máster en la URJC que asegura haber hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Sin embargo, dicha información sostiene que ambos máster están siendo objeto de estudio por parte de la Universidad Rey Juan Carlos "en el marco de unas pesquisas que ha ampliado a toda la actividad del Instituto de Derecho Público que dirige el catedrático Enrique Álvarez Conde".

Este catedrático admitió a Carlos Alsina en Más de uno la semana pasada haber hecho una "reconstrucción" del acta del tribunal que presuntamente examinó a Cifuentes del Trabajo Fin de Máster, en la que aparecen estampadas dos firmas supuestamente falsificadas.

Los estudios de postgrado que afirma haber cursado en la URJC la presidenta regional son los mismos que, al parecer, cursó Pablo Casado en ese mismo centro años antes que ella y que aparecen reflejados en su currículum oficial como diputado del Congreso.

Según publica un diario nacional, uno de los profesores del dirigente 'popular' ha dicho a este diario que su nombre no figura en su lista de alumnos y el propio Casado ha reconocido al periódico que "no recuerda si asistió a clase ni si hizo los exámenes".

No obstante, Casado recuerda que el curso es anterior a la adaptación de las normas europeas del Plan Bolonia y que, por tanto, no exigía la "rigidez" actual ni tampoco se trataba de un máster, sino de una preparación al doctorado.

Para reafirmar sus planteamientos, el vicesecretario de Comunicación del PP ha insertado en su cuenta de Twitter una fotografía de su página en la intranet de la URJC donde consta su número de expediente en el Máster Oficial de Derecho Autonómico y Local y la calificación que obtuvo.

Además, esta misma noche, en el programa 'La Linterna' de Cope, ha insistido en que está en posesión del Máster en Derecho Local aunque ha añadido que no fue a recoger el título "porque no acabé de hacer el doctorado" y por eso no pagó las tasas ni tampoco fue "a por el expediente académico".

"Cuando no se tiene nada que ocultar no hay problema en explicar nada", ha aseverado el dirigente del PP.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, también se ha referido a este asunto y esta noche en declaraciones a David del Cura en La Brújula ha señalado que la dirección del PP no tiene "ninguna duda" de que Pablo Casado realizó el máster porque ha aportado al partido toda la documentación necesaria para demostrarlo.

"Parece que todo el que haya hecho un máster resulta sospechoso", ha indicado Martínez-Maillo, que ha recordado que los máster de Cifuentes y de Casado pertenecen "a épocas diferentes", e incluso ha destacado que el partido estaba al corriente de este asunto porque el propio vicesecretario de Comunicación lo contó hace algunos días.