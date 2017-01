Casado afirma que Aznar no tiene ningún proyecto de nuevo partido porque el PP "es su casa"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado , ha asegurado que el expresidente José María Aznar no tiene ningún proyecto para fundar un nuevo partido al margen del Partido Popular como se ha especulado estos días y ha recalcado que la historia del PP no "se entiende" sin su aportación.

"Sinceramente no me imagino a Aznar fuera del PP porque es su casa y porque la refundó él", ha declarado Casado en una rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Mariano Rajoy --el primero de este año tras las vacaciones de Navidad-- y en el que este asunto no ha estado encima de la mesa.

El dirigente del PP ha indicado que Aznar "va a seguir siendo una referencia importantísima para el Partido Popular" y ha descartado la posibilidad de que pueda crear un nuevo partido una vez que FAES se ha desvinculado del Partido Popular y el expresidente del Gobierno ha renunciado a la presidencia de honor del PP. "Conozco que no hay ningún proyecto de partido, que yo sepa", ha aseverado.

Dicho esto, Casado ha recalcado que "la historia del PP no se entiende sin la aportación" de Aznar y ha añadido que sigue siendo miembro del PP y militante como él mismo dijo en la misiva que envió a Rajoy en diciembre anunciado que dejaba la presidencia de honor de la formación.

Además, ha dicho que espera que con los actos que esta semana celebrará Aznar -hoy en Valencia y el jueves en Madrid con los exministros Josép Piqué y Alberto Ruiz Gallardón-- siga aportando al debate de ideas con su fundación. "Respetamos su agenda, que es muy intensa y no solo en España", ha concluido.