Carmena recomienda no entrar a Madrid en coche este sábado por la contaminación

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena , ha recomendado a los madrileños que no cojan el coche mañana ante el episodio de contaminación que ha llevado al Ayuntamiento a prohibir aparcar en el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) y les ha recordado que la medida se toma para proteger su salud.

"Recomiendo que mañana no se venga a Madrid en coche porque va a haber dificultades para aparcar", ha dicho la alcaldesa a los periodistas que le han preguntado por la activación del protocolo contra la contaminación al finalizar el acto con motivo del patrón de los bomberos en el edificio municipal de Plaza de la Villa.

"Si nosotros tomamos esta medida es porque el aire que respiramos en este momento se convierte en peligroso", ha comentado Manuela Carmena, que ha mencionado además que el lunes su equipo de Gobierno presentará el plan de calidad del aire con medidas estructurales que luchen contra la contaminación ambiental.

La alcaldesa ha pedido además a los madrileños que se den cuenta de que las restricciones al uso del vehículo privado se toman porque "es la salud la que está en peligro" y ha reflexionado sobre que en esta ocasión se ha tenido "suerte" porque "mañana es sábado y de manera natural es previsible que el tráfico baje y que también los datos de contaminación sean más favorables".

El Ayuntamiento de Madrid ha activado para mañana, sábado, el 'escenario 2' del protocolo contra la contaminación, que implica que los coches de no residentes no podrán aparcar en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) entre las 09:00 y las 15:00 horas, ya que a partir de esa hora el aparcamiento es gratuito y no hay regulación de aparcamiento.

Además, la velocidad de circulación en el interior de la M-30 y en las vías de acceso a la ciudad, en ambos sentidos, continúa limitada, como este viernes, a 70 kilómetros por hora. Las medidas decretadas, como consecuencia de los altos niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) y de que las previsiones de AEMET siguen siendo desfavorables, se suman a las anunciadas a última hora del jueves para hoy, que suponen la limitación de la velocidad del tráfico de 90 a 70 kilómetros por hora entre las 06:00 y las 15:00 horas en la M-30 y en las vías de acceso a la ciudad.

El Ayuntamiento ha decidido activar el protocolo después que dos estaciones de medición rebasaran los 180 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno (NO2) durante dos horas consecutivas, que es el tope fijado para activar el primer escenario contra la contaminación (nivel de preaviso).

El Ayuntamiento informará antes del mediodía de mañana, sábado, de las medidas a adoptar y que deberán aplicarse el domingo 12 de diciembre, en el caso de que la previsión meteorológica desfavorable se mantenga. Además, el Gobierno local recomienda la utilización del transporte público y, para aquellas personas que necesiten desplazarse en vehículo privado, el uso compartido de dichos vehículos.