Carmena convoca en febrero una consulta sobre los "detalles" del cambio en la Gran Vía

ENTRE EL 13 Y 19 DE FEBRERO

El Ayuntamiento de Madrid convocará a los madrileños a una consulta ciudadana en febrero sobre los "detalles" del cambio en movilidad que sufrirá la Gran Vía, aunque no preguntará sobre su cierre al tráfico debido a que el equipo de Manuela Carmena ya ha decidido restringir la circulación a los no residentes.