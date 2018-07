Carmen Calvo pide a los hombres complicidad para "feminizar el poder"

VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

"Las mujeres sabemos perfectamente cómo funcionan los hombres; no es especial habilidad psicológica, pero no sé yo si los hombres saben cómo funcionamos las mujeres porque para eso hace falta que nos escuchen", ha señalado lavicepresidenta del Gobierno en la clausura de la iniciativa de PwC "Women to watch".