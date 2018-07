Carmen Calvo espera que Justicia española pueda sacar adelante proceso de Puigdemont

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo , ha rechazado pronunciarse sobre la decisión de Alemania de extraditar al expresidente catalán Carles Puigdemont s olo por malversación de fondos, y no por rebelión , pero ha deseado que la Justicia española pueda sacar adelante este proceso.

No tenemos que hacer ningún pronunciamiento, no lo hacemos de la Justicia española tampoco lo hacemos de la alemana", ha afirmado a este respecto, en declaraciones a los medios durante la clausura de la iniciativa de PwC "Women to watch", hoy en Madrid, para apoyar a mujeres directivas que se convertirán en consejeras.

Pero ha añadido que eso no quita para que el Gobierno desee, "como no puede ser de otra manera", ha puntualizado, que la Justicia española "pueda trabajar con el derecho interno de nuestro país, en la situación más normal posible, para sacar adelante" este proceso.

Una causa que "es parte del trabajo de la Justicia española", ha añadido Calvo. La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha decidido hoy extraditar a España al expresidente catalán Carles Puigdemont por malversación de fondos, pero no por el delito de rebelión.