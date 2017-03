Carles Puigdemont: "El Estado español está dispuesto a todo, incluido a vengarse"

"Yo creo que están dispuestos a todo, sin límites, más allá de lo que dice su Constitución, si hace falta vulnerarla lo harán, lo harán todo, lo confesable y lo inconfesable, lo que se puede explicar y lo que no", ha advertido.

En un acto del Partido Demócrata Europeo de Cataluña (PDECat) de inicio de la campaña por el 'sí' en un eventual referéndum de independencia, celebrado en el Teatro Nacional de Cataluña con la asistencia de unas 2.000 personas, Puigdemont ha indicado que los catalanes ya no tienen libertad para hacer según qué cosas.

"¿Tenemos libertad para hablar en catalán en el aeropuerto de Barcelona y que no nos multen? -se ha preguntado- Pues no. ¿Y tenemos libertad para cumplir el programa electoral por el que nos han votado miles de personas? Pues no, y tampoco la tenemos para consultar a nuestros ciudadanos".

Según Puigdemont, "tenemos una libertad empequeñecida, es el país de la libertad menguante, y esto no es bueno, ni para nosotros ni para otros ciudadanos del Estado", ha alertado antes de apuntar que el Estado "está dispuesto a todo" para impedir que lo catalanes decidan su futuro, como "la amenaza y la venganza".

Frente a la apuesta que hacen la inmensa mayoría de catalanes en favor de las urnas y el referéndum, ha dicho, "tenemos un Estado que también se hace una pregunta, y es la de qué camino está dispuesto a seguir para impedir que los catalanes votemos y consigamos la independencia".

Lamentablemente, ha señalado Puigdemont, "hay una cosa que no están dispuestos a hacer, y es a mirarnos a los ojos de igual a igual, de sentarse en una mesa de negociación para tratar de escuchar las razones del otro" porque "a este escenario el Estado español le tiene un miedo abismal, siempre lo ha tenido, y por esto ha renunciado a convencernos a lo bien que podríamos estar si siguiéramos en España, sólo utiliza la amenaza y la venganza".

Según Puigdemont, "dicen que no nos arreglan las infraestructuras y que no pueden negociar la financiación porque defendemos la independencia, pero con esto también perjudican a los catalanes que no la desean, hay una venganza contra todos".

En este punto, Puigdemont ha advertido que "hay que ganar porque si no se vengarán con nuestro modelo lingüístico y escolar, con nuestro modelo de convivencia, si no damos un gran 'sí', ¿qué representará el no? los escoceses lo sabían y lo prefirieron en su primer referéndum, pero en nuestro caso no hay respuesta".

"Es más, -ha añadido- el Gobierno utiliza los recursos de todos para ir por el mundo pidiendo favores inconfesables para que no haya países que nos quieran ayudar, y esto también lo hace con el dinero de los catalanes" por lo que "sería un detalle conocer qué favores son estos".

Según Puigdemont, la deriva del Estado es tal que "a Tarradellas hoy en día muy probablemente ni siquiera le dejarían bajar del avión", pero "no podrán evitar" que de punta a punta de Cataluña "se vote un 'sí' enorme", que será entendido "en todas las capitales del mundo", ha aseverado.

"El mundo -ha opinado Puigdemont- se ha construido con unos 'sí' encadenado a lo largo de la historia; no son los cañones ni los abogados del Estado, sino un 'sí', que tiene una fuerza muy poderosa", y ha concluido pidiendo a los catalanes que tengan "mentalidad del Estado".