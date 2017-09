Carles Puigdemont: "No está sobre la mesa del Gobierno catalán hacer ahora una declaración unilateral de independencia"

ENTREVISTA EN LA SEXTA

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, explica en La Sexta sus intenciones de cara al 1-O. Deja claro que "no está encima de la mesa del Govern hacer ahora una declaración unilateral de independencia" y sobre el referéndum del 1-0 dice que "no tenemos ni el derecho a contemplar que no se celebre el referéndum"