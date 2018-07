Borrell no ve posible "prohibir" a Torra hablar con Sánchez de lo que quiera

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, ha asegurado hoy que "no se va a prohibir" al presidente de la Generalitat, Quim Torra , hablar de lo que quiera con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que ambos mantendrán el próximo lunes.

"Hablar, hablar, claro, por qué no se va a poder hablar", ha asegurado Borrell a su llegada a la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados donde hoy va a exponer las líneas generales de su departamento.

Preguntado si se hablará también de un hipotético referéndum en Cataluña tal y como plantean los partidos independentistas, Borrell desconoce qué se incluirá en el orden del día de la reunión o si habrá siquiera un orden del día.

"Me imagino que será una reunión en la que se plantearán todas las cosas que cada uno quiera plantear, no se va a prohibir al señor Torra que diga lo que quiera decir", ha insistido. Preguntado por la escolta que la Generalitat ha asignado al expresidente Carles Puigdemont en Alemania, Borrell se ha limitado a decir que él es ministro de Asuntos Exteriores y no de Interior y que desconoce si la necesita.