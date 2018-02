Bono: "JxCat acabará poniéndose de acuerdo con ERC y los constitucionalistas tendremos que llegar a acuerdos con ese gobierno"

Bono considera que a " Puigdemont le ha quedado muy grande ser presidente de la Generalitat". Ha señalado que, tras este "choque de trenes brutal", hay dejar muy claro que "cuando dos trenes chocan de este modo, el tren del Estado no descarrila, han descarrilado ellos".

José Bono, exministro de Defensa, considera que Junts per Cataluña acabará "poniéndose de acuerdo con ERC y los constitucionalistas hemos de saber que habrá que llegar a acuerdos con ese gobierno. "Deberíamos intentar llegar a acuerdos para que acabe ese trance de violencia institucional", ha señalado.

En una entrevista en Espejo Público, Bono ha indicado que a "Puigdemont le ha quedado muy grande ser presidente de la Generalitat". El exministro ha comparado la posición del expresidente y el exvicepresidente: "A Junqueras no le veo que la falta de dignidad que veo a Puigdemont.

"Con Rajoy, el PSOE tiene muchas cuentas pendientes pero este no es el momento de ajustarle las cuentas", ha indicado Bono, que considera que, tras este "choque de trenes brutal", hay dejar muy claro que "cuando dos trenes chocan de este modo, el tren del Estado no descarrila, han descarrilado ellos".

En cuanto a las encuestas, el exministro socialista ha señalado que no hay que leer muchas "para darse cuenta de que el PP en caída libre, el PSOE esta estancando, el Podemos de Pablo Iglesias se le sigue viendo con coleta pero ya tiene barba, es un partido viejo". "Hoy hay mucho más elector dispuesto a apoyar a Errejón o a Garzón porque les ven menos radicales y más capaces de diálogo", ha asegurado.

Por último, sobre Esperanza Aguirre, ha señalado que nunca se ha llevado bien con ella: "En una ocasión dije que me parecía mala persona, dije que daba besos de día y mordía de noche". Bono considera que tanto ella como Granados están "en el mismo saco de la desvergüenza". "No hay que aplaudir a Granados por decir ahora la verdad", ya que, según asegura, no hay "ningún componente de generosidad en sus nuevos planteamientos".