Batet "vería con buenos ojos" el acercamiento de los presos soberanistas

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha asegurado este sábado que "vería con buenos ojos" el acercamiento de los presos soberanistas a cárceles catalanas, aunque ha avisado de que es decisión del juez y no del Gobierno.

"Está bien que lo pidan y yo vería con buenos ojos el acercamiento a Catalunya, pero es decisión del juez", ha señalado en una entrevista de El Periódico.

Preguntada por si sería favorable a un indulto en caso de que fueran condenados, ha rechazado valorarlo cuando todavía no hay condena: "Cada cosa en su momento".

Batet ha insistido en el diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está dispuesto "a escuchar, dialogar y consensuar, pero no servirá de nada si no lo está la otra parte".

Ha reiterado que una de las cuestiones que se pueden abordar con el Govern son los 45 puntos que entregó el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, ya que sobre estos puntos "se puede avanzar, se puede hablar de inversiones como la del corredor del Mediterráneo, de la conflictividad ante el Constitucional", entre otros temas.

"Hay margen si otras fuerzas políticas tienen esta misma predisposición, porque las mayorías parlamentarias son las que son. Nosotros solo tenemos 85 diputados, y sabemos que hay fuerzas que no nos lo pondrán fácil. Espero que haya otras que sí se avengan a hablar e impulsar cambios determinantes", ha sostenido.

También ha explicado que el Gobierno revisará pronto los recursos que presentó el Gobierno de Rajoy ante el Tribunal Consitucional para impugnar leyes aprobadas en el Parlament, porque "muchas afectan a leyes sociales", como la de pobreza energética, la de igualdad efectiva y la de lucha contra el cambio climático, entre otras.

Asimismo, ha reivindicado que la voluntad del Gobierno "es disminuir la conflictividad y hablar de Gobierno a Govern para cambiar cosas menores y evitar los recursos".

Batet ha defendido que este diálogo no debe basarse en venganzas ni rendiciones, ya que considera que "en Catalunya no puede haber vencedores y vencidos", sino que deben encontrar acuerdos y consensos.

Aun así, ha alertado de que la solución a la situación en Catalunya no es un referéndum: "No saldremos del conflicto con un referéndum. Desempatar en una votación no lleva a ningún sitio", y ha asegurado que no se plantean incluir el derecho a la autodeterminación en la Constitución.

"No se trata de desempatar en una votación, sino de hallar una solución de consenso en la que una inmensa mayoría de la sociedad se sienta identificada", ha sentenciado.