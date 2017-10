Barreda ve inoportuno reprobar a Sáenz de Santamaría por las actuaciones policiales del 1-O

El diputado del PSOE y expresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha cuestionado la decisión de su partido de plantear la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por las cargas policiales del 1 de octubre en Cataluña. En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados ha reconocido que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "gestionó muy mal" el operativo para impedir el 1 de octubre, pero a pesar de ello considera que hay que apoyarlo "frente a la desobediencia, deslealtad y rebeldía antidemocrática de la Generalitat".

Cuando los policías y los guardias civiles desplazados a Cataluña para frenar el 1-O están siendo "acosados", a Barreda no le parece "oportuno" plantear la reprobación de la vicepresidenta, como ha anunciado este martes la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles. La reprobación de un miembro del Gobierno por el Congreso equivale a una censura política a su gestión, pero no tiene efectos jurídicos porque la competencia para nombrar y destituir a los ministros es exclusiva del jefe del Ejecutivo. Otra cosa sería, añade Barreda, investigar "lo sucedido ese día con el uso de la fuerza", así como la pasividad de los Mossos, que desobedecieron la orden judicial de precintar los colegios y desalojarlos en caso de que se encontraran ocupados.

Pero en un momento como el actual de crisis del Estado, Barreda no comparte ser equidistantes entre el Gobierno español, esté quien esté al frente, y "quienes quieren proclamar unilateralmente la independencia desobedeciendo la Constitución, el Estatut, y el reglamento del Parlamento pisoteando el Estado de Derecho". Por estos motivos, Barreda se ha mostrado contrario con la reprobación que plantea el PSOE y así lo planteará en la próxima reunión que se convoque del Grupo Parlamentario Socialista, que por cierto, recuerda, no fue consultado previamente antes de decidir plantear la censura de la vicepresidenta. Otros parlamentarios consultados por Europa Press han admitido que se han enterado por los medios de comunicación de la decisión de su partido de plantear la reprobación de la ministra y auguran que la cuestión será objeto de debate en la próxima reunión del Grupo Socialista.

No es la primera vez que la falta de comunicación por parte de la dirección del Grupo respecto de determinadas decisiones con el resto de los diputados provoca malestar en las filas socialistas. Hace unas semanas, la decisión de última hora del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de tumbar en el Congreso una iniciativa parlamentaria de Ciudadanos en apoyo a las medidas del Gobierno en Cataluña soliviantó a parte de la bancada socialista. A la hora de la votación, cuatro diputados rompieron la disciplina y se desmarcaron del voto en contra ordenado desde la dirección. Tres de ellos, todos andaluces, indicaron a los medios de comunicación que se habían abstenido por error, mientras que la vallisoletana Soraya Rodríguez admitió que no estaba de acuerdo con hacer tumbar la proposición no de ley de Ciudadanos. La dirección del Grupo le ha abierto un expediente que podría derivar en una multa de hasta 600 euros.