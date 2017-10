Barcelona se prepara para una multitudinaria manifestación en defensa de la unidad de España

Muchos españoles viajarán allí desde todos los puntos del país para plantar cara al desafío independentista de la Generalitat. La convocatoria de la Sociedad Civil Catalana cuenta con el respaldo de PP y Ciudadanos. El PSOE no estará, pero da libertad a sus militantes para actuar según consideren.

Sociedad Civil Catalana ha hecho un llamamiento a que la Cataluña "silenciada" se movilice el domingo en su manifestación en Barcelona y que prevé que sea "la mayor de la historia" de la entidad, cuyos dirigentes han reclamado "diálogo" a la Generalitat y que a la vez rechazan mediación de ningún tipo.

La concentración comenzará este domingo a las 12 horas en plaza Urquinaona y recorrerá toda la Via Laietana hasta la Estación de Francia, bajo el lema "Prou! Recuperem el seny" ('¡Basta! Recuperemos la sensatez').

Cientos de personas se han desplazado a Cataluña en autobuses desde todos los rincones de España para participar en la marcha. Algunos de ellos se pusieron en contacto a través de las redes sociales con catalanes, y estos les han ofrecido sus casas para dormir.

Nadie duda ya de que va a ser una movilización muy numerosa. No obstante, el coordinador general del PP anima a la mayoría silenciosa para que se movilice. "Que salga toda esa sociedad catalana que reivindica seguir siendo muy catalán, pero también español y europeo y que no está de acuerdo con esta deriva independentista que no va a ninguna parte", afirmó Martínez-Maillo.