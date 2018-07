Baldoví llama a Iglesias a "rebajar el tono para facilitar un futuro cambio"

"Propongo que los que sumamos mayoría junto al PSOE nos reunamos, redactemos un documento de consenso para construir el cambio, se lo presentamos al PSOE y el señor Sánchez elija si quiere seguir con su documento con Ciudadanos y estrellarse o elegir el nuestro y abrir la puerta al cambio", ha afirmado Baldoví en el debate de investidura de Pedro Sánchez.

En su discurso, el diputado valencianista ha hecho hincapié en que "no es verdad que la mayoría de izquierdas no sume", como dice Sánchez. "Lo que no suman son 130", le ha dicho al candidato socialista, tras criticar que intente responsabilizarles a ellos de no haber alcanzado un acuerdo que les permita apoyar su investidura.