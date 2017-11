El Ayuntamiento de Barcelona pide explicaciones al Gobierno sobre la relación del CNI con el imán de Ripoll

La proposición ha salido adelante con los votos de PDeCAT y ERC, la abstención de Barcelona en Comú, PSC, CUP y el concejal no adscrito Gerard Ardanuy y el no del PP y Ciudadanos.

El portavoz del PDeCAT, Jaume Ciurana, ha señalado que esta demanda "es un deber de la ciudad con la memoria de las víctimas". "Las democracias consolidadas no tienen miedo de cuestionarse, incluso, sus actuaciones irregulares. Y de examinar sus cloacas", ha señalado Ciurana.

"Al pedir responsabilidades políticas -ha precisado- no decimos que el Gobierno sea el responsable de los atentados. No lo hemos dicho y no lo diremos".

El teniente de alcalde Jaume Asens ha argumentado la abstención de BComú porque, tal y como esta formulada, la propuesta "puede abonar tesis conspirativas y poco contrastadas" y porque ya está previsto que el director del CNI comparezca en el Congreso para dar explicaciones.

El popular Alberto Fernández ha reprochado al exalcalde Trias (PDeCAT) que para "arañar un puñado de votos" haya presentado esta proposición, con la que, ha asegurado, se "ha hecho añicos la unidad contra el terrorismo del pleno".

Por su parte, la líder de Ciudadanos en Barcelona, Carina Mejías, ha acusado al grupo Demòcrata de difundir sospechas infundadas, despreciar e insultar a los cuerpos de seguridad del Estado e "intentar utilizar el terrorismo en beneficio del independentismo".