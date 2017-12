La asociación de juristas catalanes Llibertats avisa que la ley no permite una investidura telemática

una opción que no descarta Junts per Catalunya (JxCat)

La asociación de juristas catalanes Llibertats ha recalcado que la normativa no permite una investidura del presidente de la Generalitat por vía telemática, una opción que no descarta Junts per Catalunya (JxCat) para elegir a Carles Puigdemont sin necesidad de que pise territorio español.