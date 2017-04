La Asociación de Fiscales niega que la Fiscalía actúe al dictado del Gobierno

Alonso se ha pronunciado así en declaraciones al ser preguntado por las últimas actuaciones de Manuel Moix tanto en la operación Lezo -por la que está en prisión provisional el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González-, en la que se opuso a que se registrase una empresa, como en el caso del 3 %, en el que ha relevado a los fiscales que lo llevaban.

"Yo creo que Manuel Moix no está sometido al Gobierno y es un grandísimo profesional", ha apostillado. Alonso ha explicado que aunque siempre se puede avanzar en la autonomía de los miembros de la fiscalías, los mismos tienen ya instrumentos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para defender su autonomía respecto a órdenes de sus jefes.

Ha concretado que cuando discrepan pueden acogerse al artículo 27 del Estatuto para que se debata la cuestión en junta de fiscales, donde el jefe puede mantener su posición o asumir la de la mayoría, como ocurrió en el caso Lezo.

Jesús Alonso, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, ha comentado que "es una actuación normal" y ha recordado que "en Derecho todo es discutible". Ha abundado en que incluso el fiscal del caso, con el vigente estatuto, puede pedir amparo al Consejo Fiscal y a la Fiscalía General del Estado.

Por otra parte, ha destacado algo que no sabe por qué "no se quiere recordar" como es el hecho de que el fiscal general del Estado, aunque es nombrado por el Gobierno no puede ser cesado, lo que a su juicio supone que tenga ya una garantía de imparcialidad. "¿Si no puede ser cesado, qué órdenes puede recibir el fiscal general?", se ha preguntado.

No obstante, ha considerado que puede ser interesante avanzar en esta cuestión como que el mandato del fiscal general abarque dos gobiernos.

Alonso teme que todo este "ruido mediático" pueda distorsionar la voluntad del Gobierno y de diferentes grupos parlamentarios de sacar adelante en esta legislatura el proyecto para que la dirección de las investigaciones corra a cargo de los fiscales y los jueces queden para velar por las garantías del procedimiento.

El portavoz de la Asociación de Fiscales es partidario de este proyecto aunque ha recordado que debe ir acompañado de una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar la autonomía y los medios de los fiscales.