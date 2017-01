Arrimadas ve "probable" que haya elecciones catalanas en 2017 ante el "fin de ciclo"

En rueda de prensa en la sede de Ciudadanos en Barcelona, Arrimadas ha considerado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "no tendrá más remedio que convocar elecciones dentro de poco", ya que el ejecutivo catalán se encuentra en un "callejón sin salida" con su proceso independentista: "Esto es un fin de ciclo".

"El Govern de Puigdemont no tienen otra cosa que ofrecer que volver atrás en el tiempo" con su intención de convocar "otro 9N" fijado para el próximo mes de septiembre, y Cataluña tiene que "mirar al futuro" porque, ha añadido, "no podemos perder otros cuatro años".

Arrimadas ha admitido que "no es una buena noticia" otro posible adelanto electoral en Cataluña, pero ha destacado que la actual "situación de bloqueo es mucho peor". En este sentido, Arrimadas ha señalado que el 2017 puede ser una "oportunidad" para "recuperar el seny" en Cataluña con un cambio de gobierno, y ha situado a Ciudadanos como el partido que puede liderar la alternativa: "Estamos preparados para aprovechar esta oportunidad".

La dirigente de Ciudadanos no ha entrado a valorar la sucesión del "presidente provisional" Carles Puigdemont al frente del ejecutivo catalán por tratarse de una cuestión interna de otro partido, aunque ha precisado que lo que "le preocupa" son los proyectos y no los candidatos o si Artur Mas podría presentarse de nuevo de cara a unas elecciones. "Repetir el 9N no es la alternativa", ha advertido en cualquier caso Arrimadas, porque "no sirve para nada".