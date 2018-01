Arrimadas: "Un president holograma degradaría aún más la imagen de la cámara"

Arrimadas: "El cumplimiento del reglamento no se acuerda en Bélgica comiendo mejillones" / Arrimadas: "El cumplimiento del reglamento no se acuerda en Bélgica comiendo mejillones"

El expresidente catalán Carles Puigdemont (JxCat) y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, cerraron anoche en Bruselas un acuerdo para constituir la Mesa del Parlament y tratar de investir al mismo Puigdemont como presidente de la Generalitat, por lo que se estudiará la posibilidad de hacerlo de forma delegada o telemática.

En rueda de prensa en el Parlament, Arrimadas se ha referido a esa posibilidad y ha dicho: "Ya está bien de tanto ridículo". Pese al acuerdo con ERC, Arrimadas ha considerado que "no se puede ser presidente de la Generalitat estando huido en Bruselas, con graves cargos judiciales a sus espaldas y sin cumplir las leyes": "No se puede aceptar", ha recalcado.

La ganadora de las elecciones del 21 de diciembre ha reclamado que "vuelva la normalidad" a Cataluña y, en este sentido, ha señalado que "lo normal no es debatir si el expresident huido puede ser investido por Skype". Ha esgrimido, asimismo, que el cumplimiento del reglamento del Parlament "no se acuerda en Bélgica", aunque no ha avanzado si Ciudadanos presentará algún recurso o solicitará informe a los letrados de la cámara catalana en el caso de que, finalmente, la investidura "se haga por plasma".

Aunque los 'comunes' rechazaron ayer apoyar que Ciudadanos presida la Mesa del Parlament, Arrimadas ha explicado que la formación naranja presentará igualmente la candidatura de José María Espejo-Saavedra durante la sesión constitutiva de la cámara catalana del próximo 17 de enero, en la que se designarán a los miembros de la Mesa y cuyo segundo miembro de la formación naranja en este órgano está todavía por decidir.

La líder catalana de Ciudadanos ha arremetido contra los 'comunes' por cerrar la puerta a una presidencia de Cs en la Mesa: "Los señores de Podemos han cerrado la puerta a que vuelva la sensatez a Cataluña y a que haya un cambio de verdad" y "dejan el camino libre a los independentistas", ha subrayado.

Respecto a la decisión de Artur Mas de abandonar la presidencia del PDeCAT, Arrimadas ha lamentado que éste, en tanto que "artífice" del proceso soberanista "hacia ninguna parte", no hubiese dado este paso hace años.