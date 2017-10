Arrimadas pide a Puigdemont elecciones aunque duda de que "se baje del burro"

"Ese sería el escenario ideal", ha dicho Arrimadas en declaraciones a los medios antes de participar en una manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana y otras organizaciones con motivo del Día de la Hispanidad.

Arrimadas ha celebrado que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, haya "rectificado", si bien le ha reprochado que no haya actuado antes porque eso hubiera "ahorrado muchas cosas".

Ha defendido que el Gobierno del Estado activara ayer el artículo 155 de la Constitución, que permite al Estado recuperar competencias autonómicas ante la deriva independentista del Govern, y espera que en el plazo que tiene Puigdemont -hasta el lunes para aclarar si proclamó la independencia y hasta el jueves para echar marcha atrás- evite esta "locura" y tenga un ataque "de sentido común" para pararlo.

"Ojalá lo haga", ha subrayado Arrimadas, que cree que si no lo hace, el Estado democrático tiene "mecanismos para defenderse" de los que quieren "robar" los derechos de los catalanes.

Y un instrumento es el artículo 155, ha apuntado, "uno más de la Constitución", que no hay que "criminalizar", apostando porque se utilice para convocar comicios autonómicos.

Lo que desea Ciudadanos son "urnas" y "siete millones y medio de mediadores", ha añadido aludiendo a las peticiones que se han hecho tanto desde el Govern como desde otros ámbitos para que se recurra a la medicación internacional con el fin de solucionar la crisis catalana.

"No queremos que nos expulsen de la realidad europea, no queremos que fracturen la sociedad ni que las empresas huyan por la inestabilidad", ha reiterado Arrimadas al abogar por un nuevo Govern para todos los catalanes y no solo para una parte.

Por eso, ha afirmado que la mejor manifestación que se puede hacer es ir a votar, aunque ha dicho que el "espíritu de Barcelona" que inundó las calles el pasado domingo seguirá estando muy presente, en alusión a la masiva manifestación que hubo a favor de la unidad de España y en contra de la secesión.