Arrimadas atribuye la renuncia de Puigdemont al pleno de este jueves que forzó Ciudadanos

"Puigdemont no ha podido alargarlo más y ha tenido que retirarse y dar un paso al lado hoy, el día del pleno del desbloqueo", ha concluido en unas declaraciones remitidas por su partido a los medios de comunicación.

Arrimadas ha defendido que el pleno ha servido para que todos los catalanes vean el discurso de los independentistas: "Ha sido un esperpento", y ha concluido que esto ha decantado la decisión final de Puigdemont.

La líder de Cs ha lamentado que el soberanismo catalán no quiere gobernar sino "alargar el lío y no enfrentarse a la realidad", y ha asegurado que esta realidad es que no tienen apoyo internacional, ni mayoría social, ni cobertura legal para cumplir sus planes.

"El nacionalismo está pasado de moda. El proceso es una pesadilla para una mayoría de catalanes", ha concluido Arrimadas.