Arranca la huelga de trabajadores de Amazon en San Fernando de Henares, coindiciendo con PrimeDay

Según ha informado CCOO en un comunicado, la empresa presentó una "primera propuesta" en la mesa de negociación "tras más de 15 días de espera por parte de las organizaciones sindicales". Sin embargo, los avances en ella contemplados eran "insuficientes en todas las materias".

"La propuesta no contempla ninguna de las propuestas presentadas por las organizaciones sindicales y, por ejemplo, establece incremento salarial del 1,1%, lo que no permite ni recuperar tan siquiera el IPC acumulado", critica el sindicato. En este punto, CCOO ha lamentado "la forma de actuar de la empresa", ya que "no ha hecho más que dilatar tiempos sin buscar un final al conflicto". Por su parte, UGT ha asegurado que la huelga de Amazon está "totalmente justificada" y lamenta que la multinacional "no haya estado a la altura".

En un comunicado, el sindicato ha lamentado que la dirección de la empresa haya "impedido llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores del centro logístico y distribución de San Fernando de Henares y evitar la huelga".

UGT considera que no ha existido un "compromiso real" de negociación por parte de la dirección de Amazon y sí "un intento de presentar unas ofertas que están fuera de la realidad, como el aumento salarial del 1,1% de los salarios de la plantilla que es inaceptable. Por otra parte, el sindicato ha cargado contra "el intentar modificar las condiciones laborales de los trabajadores de Amazon de manera unilateral, saliéndose del marco del convenio colectivo sectorial".

La huelga del centro logístico coincide con la celebración del 'PrimeDay' del gigante del comercio electrónico, que comienza hoy a las 12 horas y durará hasta las 23.59 horas del 17 de julio, un día y medio, con más de un millón de ofertas especiales para los clientes de Amazon Prime en todo el mundo.

La multinacional prevé mejorar en esta edición los resultados del pasado PrimeDay, donde vendieron un 60% más que en 2016 y se convirtió en el evento de compras más grande en Amazon en toda la historia, más que el 'Cyber Monday' y el 'Black Friday'.

Amazón lanzó el programa Prime hace 13 años y ha superado ya los 100 millones de clientes registrados en todo el mundo. En España, el número de clientes Prime se ha duplicado en los últimos 18 meses y, paralelamente, la selección de productos disponibles para estos clientes también se ha duplicado en los últimos años.