Arranca la consulta a las bases de Podem con Dante Fachín en la cuerda floja

La reacción de Dante Fachín contra Iglesias tras la convocatoria de la consulta por la dirección de Podemos ha sido casi furibunda, y el todavía líder catalán le ha acusado de actuar como Mariano Rajoy con la aplicación del artículo 155 para intervenir Podem. Para Albano Dante Fachín, el referéndum que comienza hoy a las diez de la mañana y terminará el martes 7 de noviembre -el último día de plazo para registrar las coaliciones electorales-, carece de cualquier "garantía democrática" y es un "error histórico".

Por eso, ha decidido no participar, porque "salga lo que salga", ha dicho, "se hará lo que dice Pablo Iglesias". Además, ha avanzado que Podem mantiene su intención de dialogar con todo el mundo, incluidos los partidos independentistas y la sociedad civil, lo que contradice la estrategia de la dirección nacional, que apuesta por concurrir en coalición con los "comunes".

Para la dirección de Podemos, con esta respuesta ha sido el propio Dante Fachín quien se ha colocado "fuera" del partido "política y orgánicamente", según subrayan fuentes de la formación morada. Opinión que en las últimas horas han expresado también varios secretarios generales del partido, como Oscar Urralburu (Murcia); Ramón Espinar (Madrid) o José García Molina (Castilla-La Mancha).

"Albano ha decidido que no es secretario general de Podem, sino que es un político en Cataluña con agenda propia", aseguran desde la dirección de Iglesias, quien sin embargo no ha movido ficha para hacer efectivo en la práctica su cese o destitución. La desautorización de Dante Fachín ha sido el penúltimo disgusto en Podemos a consecuencia de la crisis política en Cataluña, pero no el único que ha tenido que afrontar en los últimos días.

Primero fueron las declaraciones de la diputada Carolina Bescansa, que puso en evidencia las diferencias internas ante la estrategia del partido en Cataluña, por la que han sido señalados como cómplices de los independentistas. Bescansa alertó de que Podemos debía hablar más para España y los españoles y "no sólo a los independentistas", y esto provocó un enorme malestar en los principales dirigentes, Iglesias e Irene Montero a la cabeza, que le recordaron que el mandato de los inscritos en Vistalegre II fue no airear las discrepancias en los medios porque para eso están sus reuniones internas.

La votación de la declaración de independencia en el Parlament el pasado viernes ahondo el desgaste. Según explica la dirección de Podemos, los miembros de Podem no informaron a la ejecutiva de Iglesias del sentido de su voto. La falta de información y el comportamiento de algunos diputados durante la sesión, en la que Dante Fachín no enseñó su voto a las cámaras, generó e "intranquilidad" en la organización.

Podemos considera que también se vio dañado "su prestigio político" con las declaraciones del líder de Podem sugiriendo alianzas con los independentistas. Y faltaba por llegar todavía el comunicado de Anticapitalistas, sector mayoritario en la dirección de Podem Cataluña, que el domingo reconocía la "nueva República catalana"; y del que se desmarcaron las figuras más visibles de esta corriente: la líder andaluza, Teresa Rodríguez; y el alcalde de Cádiz, José María González, 'Kichi'.

Ese mismo día por la noche la dirección estatal, en una reunión de urgencia, propuso al Consejo Ciudadano la convocatoria de la consulta a los inscritos para sean ellos los que decidan cómo y con quién quieren concurrir a las elecciones. La ejecutiva de Podemos tomaba así el control de Podem Cataluña y desautorizaba no sólo a Dante Fachín, sino también a los Anticapitalistas por situarse "políticamente fuera de Podemos", en palabras de propio Pablo Iglesias.

La respuesta ayer de Fachín subió un grado más la tensión, y ahora ya la dirección le considera fuera del partido "orgánica y políticamente". En este contexto de guerra abierta entre la dirección estatal y autonómica, la pregunta que los 56.795 inscritos de Podem deberán contestar desde hoy y hasta el martes próximo con un sí o un no, es la siguiente:

"¿Apoyas que Podem se presente a las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña en coalición con Cataluña En Comù y las fuerzas políticas hermanas que no apoyamos ni la declaración de independencia ni la aplicación del artículo 155, con la palabra Podem en el nombre de la coalición y en la papeleta?"