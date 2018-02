Anna Gabriel confirma que se queda en Suiza y no acudirá a declarar al Supremo

La exdiputada de la CUP sigue los pasos de Carles Puigdemont y confirma que no va a acudir a su cita en el Tribunal Supremo. Lo ha dicho en una entrevista en un periódico suizo, donde ha asegurado que su decisión se debe a que no tendría un juicio justo.

La dirigente de la CUP Anna Gabriel ha anunciado su decisión de quedarse en Suiza, donde se encuentra actualmente, y no ir a declarar mañana ante el Tribunal Supremo, al considerar que no iba a tener un "juicio justo" en España. "No iré a Madrid", asegura Gabriel en una entrevista en la edición en papel del diario suizo Les Temps, en la que añade que en Suiza podrá proteger mejor sus derechos.