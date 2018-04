Ángel Gabilondo, sobre el máster de Cifuentes: "Ninguna universidad debe ser una sucursal de ningún partido político"

Sin embargo, explica, "llega un momento en el que hay que asumir la responsabilidad, mirar con franqueza la situación y tomar la decisión que hay que tomar". Así justifica Gabilondo la presentación de una moción de censura, sobre la que dice, no se ha dejado influenciar por nadie porque es "muy difícil de arrastrar". "Tengo convicciones y valores muy firmes y si lo hago es porque creo que tengo que hacerlo. Yo más bien he encontrado apoyo para hacerlo", asegura.

El portavoz socialista explica que tras pensar qué es lo mejor para Madrid y para los madrileños, el PSOE pensó que lo mejor era tomar responsabilidades políticas y ese modo es "a través de la moción de censura".

Preguntado sobre si tras la investigación abierta por la Universidad Rey Juan Carlos en torno al máster de Cristina Cifuentes el director de dicho máster, Enrique Álvarez Conde podría ser expulsado, Gabilondo señala que lo que él espera que es que "se llegue hasta el final por el bien de la universidad" porque "la mejor manera de defenderla es aislar y separar a quienes se comportan irregularmente y hacen un daño institucional".

"Yo no digo que sea este profesor, a mí me parece muy importante que se haya hecho una investigación porque hay que dilucidar quién tiene responsabilidad y hay que depurarla", asegura Gabilondo, que considera que hay que ir hasta el final porque los estudiantes y las familias a las que tanto esfuerzo les cuesta ir a la universidad. "No podemos defraudarlos porque haya personas que hacen las cosas mal, las instituciones son fuertes y capaces de corregir sus defectos", asegura.

Ángel Gabilondo cree que las familias están desoladas y que piden a los políticos que asuman su responsabilidad y que se pidan explicaciones, por ello "pedimos la comparecencia de la presidenta para que explicara lo que pasaba, pero no fue suficiente, tantas lagunas y contradicciones... Por eso pedimos la moción de censura, porque es un modo de dar voz a tantas personas que han mostrado una indignación enorme".

Respecto a la llegada del caso a la Justicia, Gabilondo lo considera bien y explica que "el PSOE se va a personar en el procedimiento porque me parece que en los tribunales también hay asuntos que dirimir y si se prueban estas cosas, la URJC también debe saber que se está jugando mucho".