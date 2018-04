Ángel Gabilondo: "No basta con reciclar, hay que transformar Madrid"

El portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo , ha advertido de que tras la situación "difícil" en la que el PP ha dejado la Comunidad de Madrid hace falta "una alternativa, no solo un repuesto ni una reposición que vuelva a dejar las cosas como están", y ha instado a Ciudadanos a posibilitar que él sea presidente.

Gabilondo, junto al secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha protagonizado un acto con jóvenes socialistas en el que ha criticado que Cristina Cifuentes argumentara que dimitía para evitar la llegada del PSOE a la Comunidad de Madrid, y ha considerado que "hay que ser un poco extremista para pensar que lo que proponemos es alarmante".

Ha insistido en que su intención de ser candidato a la investidura de la Presidencia de la Comunidad no es por prisa personal o del partido, "es urgencia, que es mucho peor", porque entiende que la ciudadanía "no puede aguantar más", ya que "con máster o sin máster, con Cifuentes o sin Cifuentes", Madrid "está políticamente paralizada".

Por eso ha pedido a C's que no se empeñe en "apuntalar al PP", "que sus decisiones estén a la altura de sus proclamaciones" de querer regenerar la política madrileña, y que no tenga miedo a un gobierno socialista. "¿Cuál es la amenaza? ¿Que lleguemos nosotros, o que nosotros lleguemos?", se ha preguntado.

Gabilondo ha insistido en que no debe despreciarse a quien gobierne el año que queda de legislatura como si la interinidad fuera algo negativo, porque son doce meses en los que en los que quien gobierne lo hará "de pleno derecho y con todas las competencias. No será alguien secuestrado por las circunstancias y el tiempo".

Ha explicado que su propuesta de gobierno para estos doce meses tiene cuatro ejes: la regeneración democrática, la economía y empleo digno, los servicios públicos de calidad y la atención a los colectivos más vulnerables, pero "nada de esto se logrará si no somos capaces de aglutinar fuerzas, si tenemos un discurso excluyente, o si presuponemos que nos bastamos solos y que todos los demás están equivocados".

José Manuel Franco, por su parte, ha confiado en que el PSOE sea capaz de "mover la conciencia de los diputados de C's", pero ha señalado que si no es así, el partido ya ha empezado su campaña "para que las urnas traigan por fin un gobierno decente en la Comunidad". "Y la única forma es si lo encabeza Ángel Gabilondo", ha dicho.

"C's ahora mismo es la llave del Gobierno, pero no es alternativa; la única alternativa posible es la de Gabilondo", ha subrayado Franco, que ha insistido en que "ni siquiera" piden el voto de C's al PSOE. "No queremos comprometerlos, que sigan navegando en la indecisión, simplemente les pedimos su abstención para que haya gobierno honrado, digno", ha añadido.

A Ciudadano no le puede valer, ha seguido diciendo, otro candidato del "partido más corrupto de la historia de España", y por eso se ha mostrado "optimista" con que el partido naranja dé su apoyo a la candidatura de Gabilondo, que en su proyecto de gobierno no pide "nada que no puedan apoyar en Ciudadanos".