Ángel Gabilondo advierte de la "arrogancia" como uno de los "enemigos" del acuerdo

El portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha advertido este viernes de la "arrogancia, engreimiento, conformismo o pereza" como "enemigos del acuerdo" y ha manifestado su deseo de que en España "no haya nada de esto" en las negociaciones para formar Gobierno.

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el que ha sido presentado por el poeta Luis García Montero, que fue uno de sus rivales en las elecciones del 24 de mayo de 2015, Gabilondo ha señalado que el acuerdo "se trata de ir juntos en una dirección nueva".

"El acuerdo hay que hacerlo. Y el lugar, hay que crearlo. No es solo aproximación ni mera cesión, no es solo generosidad, es capacidad de producir otra realidad", ha sostenido.

A continuación, ha advertido de la arrogancia, el engreimiento, el conformismo o la pereza como "enemigos del acuerdo" que, según ha dicho, "se formulan diciendo que no hay nada que hacer, que no es posible o que no es suficiente".

"Que en España no haya nada de esto", ha añadido.

En el caso de las negociaciones para formar Gobierno en España encabezadas por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho que cree que hay "mimbres para hacer un proyecto" que, en su opinión, debería estar basado en tres palabras: regeneración, transformación y reconstitución.

"Es obligatorio no vetar a nadie sino trabajar en torno a ese proyecto", ha señalado en líneas generales, sin citar a Podemos ni a Ciudadanos.

Sobre la posibilidad de que finalmente haya que repetir las elecciones, ha anticipado que esto no ocurrirá, aunque ha resaltado que al pronunciarse de esta manera no está haciendo un "vaticinio" sino un "compromiso".

"Tenemos que trabajar para que no las haya", ha apuntado, al tiempo que ha comentado que no se puede "permitir ser pesimista".