Andalucía aprueba los presupuestos para 2017 con el respaldo del PSOE y C's

Los presupuestos andaluces, los segundos del actual Gobierno de la socialista Susana Díaz, destinan más de 4.000 millones al pago de la deuda, incrementan su gasto no financiero en un 2,8 % hasta los 29.477,7 millones y aumentan la inversión pública un 10,3 % para alcanzar un total de 3.668,14 millones.

Las cuentas andaluzas no han incorporado ninguna enmienda de las 934 que se han debatido entre ayer y hoy en el Parlamento autonómico, presentadas por PP, Podemos e IU, ya que PSOE y Ciudadanos las han rechazado todas.

El presupuesto autonómico plantea la creación de 85.000 puestos de trabajo, de los que 20.000 serán producto de la acción directa de los planes autonómicos en la materia, y tiene como prioridades el impulso de la actividad económica, dotar de mayor capacidad económica a la clase media trabajadora y blindar los servicios públicos, según defiende el Gobierno andaluz.

En la segunda votación celebrada este jueves, el Parlamento ha aprobado los dictámenes de las secciones que quedaban pendientes desde ayer, cuando se dio luz verde a trece secciones y parte del texto articulado, todo ello con el voto favorable de PSOE y Ciudadanos.

PP y Podemos han intercambiado abstenciones en sus enmiendas, hasta el punto de no rechazar ninguna de la otra formación, mientras que Podemos e IU se han apoyado mutuamente todas las enmiendas.

La consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha defendido que las cuentas buscan "afianzar" la recuperación económica y el crecimiento en Andalucía, para que los ciudadanos de la comunidad lo noten "en primera persona".

Montero ha agradecido la implicación de todos los grupos en la tramitación parlamentaria de las cuentas, especialmente de Ciudadanos y PSOE "por su voluntad de alcanzar puntos de encuentro, consenso e interés".

Ha señalado que las cuentas regionales serán "un instrumento fundamental para afianzar la recuperación y crecimiento" en la comunidad, y ha agradecido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, la "confianza" depositada en el equipo de la Consejería.

Los portavoces parlamentarios de PP, Podemos e IU han rechazado los presupuestos por ser "regresivos" y "no revertir los recortes en educación y sanidad", además de "ahondar en la desigualdad de los andaluces con respecto al resto de españoles".

Por su parte PSOE y Ciudadanos han defendido el acuerdo alcanzado entre ambos para sacar adelante el proyecto de ley y han criticado a los demás partidos por "no haber contribuido" a su aprobación y no "arrimar el hombro".

La portavoz del PP, Carmen Crespo, ha reprochado al portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, que "a veces parece más un consejero del PSOE que un líder de la oposición independiente" y le ha recordado que "cuando se tiene la llave del gobierno se tiene la responsabilidad de cambiar más de 30 años de políticas trasnochadas socialistas".

Carmen Lizárraga, de Podemos, ha dicho que su grupo "desconfía de las cuentas porque tiene motivos", especialmente "después de ver cómo la gestora del PSOE ha dicho que está más cerca del PP que de Podemos".

Desde IU Elena Cortés ha lamentado "el crecimiento frágil y antisocial que se va a seguir desarrollando y con el que nunca llegaremos al nivel de los países más avanzados" y ha criticado que el Gobierno andaluz "alardee de ser la comunidad que más crece, palabras de fanfarria y de otros tiempos".

Marín ha criticado al PP por "llevar más de 36 años diciendo no y haberlo dicho más veces que Pedro Sánchez" y les ha dicho que "cara tiene quien recoge firmas y pretende ponerse medallas que no le corresponden, quien hace su trabajo no tiene cara, tiene capacidad de entendimiento", a la vez que ha advertido al PSOE de que su grupo estará "vigilante" con la ejecución de las cuentas.

Desde el PSOE Jesús María Ruiz ha criticado que el PP andaluz "siga sin explicar cuál es su modelo, salvo la sumisión a los intereses del PP" y ha lamentado que los populares sean "la negación absoluta, a los que no les parece bien ni el título del presupuesto".