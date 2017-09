La ANC denuncia el bloqueo de su página web por parte de la Guardia Civil

El presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, ha explicado que los técnicos trabajan para "intentar restaurar a través de otros dominios" el acceso a la información que había en la web y no descarta que "sean unos hackers" porque no le consta un requerimiento previo para clausurarla.

La web de la ANC (www.assemblea.cat) ha aparecido bloqueada este lunes. El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha dicho que informáticos de la entidad trabajan para "intentar restaurar a través de otros dominios" el acceso a la información que había en la web, y que otros informáticos han contactado con la Asamblea para ayudarles. "Desde determinados servidores no ser puede acceder a la página web porque estos operadores deben de haber atendido la petición de la Guardia Civil de evitar el acceso a la página web de la ANC", ha dicho en declaraciones al canal 3/24.

Prevé denunciarlo este martes ante los Mossos d'Esquadra, y no ha descartado "que sean unos hackers" quienes hayan bloqueado la web porque no le consta un requerimiento previo para clausurarla -en ese caso le parecería muy grave, precisamente porque no le consta ese requerimiento-. La decisión "atenta a la libertad de expresión y a la libertad política" si es obra de la Guardia Civil, como Sánchez cree.