Ana Oramas: "Un amigo me dijo que mi intervención en la moción fue como el gol de Iniesta, hice felices a 30 millones de españoles"

Ara Oramas, diputada de Coalición Canaria, ha valorado su intervención en la moción de censura al Partido Popular en la que cargó contra Podemos y los líderes del partido. "Le debí dar en el hígado al líder de Podemos porque siguen las amenazas en Twitter", ha explicado. No obstante, dice que se queda con los miles de comentarios positivos que ha recibido y con el cariño de la gente en la calle "de todas las ideologías".

"Me quedo con la satisfacción de toda España saliéndome a defender y sobre todo, a esta gente hay que quitarles la careta", ha añadido. Dice que no critica a los votantes de Podemos, pero sí a sus líderes: "Son muy sectarios, intolerantes y quieren eliminar a las fuerzas políticas y medios de comunicación que no opinen como ellos. Jamás pactaremos con Podemos porque son todo lo contrario a lo que creemos. Jamás estaremos con una fuerza que diga que este país mejorará cuando se extermine al PP o a CC y se encarcele a los contrincantes políticos".

Sobre su intervención en la moción de censura, Oramas ha recordado la frase que le dijo un amigo: "La intervención de cinco minutos que hiciste fue como el gol de Iniesta en el Mundial, has hecho feliz a 30 millones de españoles".

Cree que Podemos, "en vez de hacer amigos, llamó tránsfuga a quien podría apoyarle", como es Pedro Quevedo, de Nueva Canaria.

Considera que "son fantasías de papel pensar que puede haber una moción de censura que pueda derribar un gobierno del PP" y cree que España necesita "un PSOE fuerte".

"Hay una necesidad de que el PSOE recomponga su electorado y su espacio político. Tiene que buscar el espacio para ser alternativa de gobierno", ha indicado.

Por último, ha explicado que deseó suerte a Margarita Robles porque "este país necesita un Partido Socialista, que haya alternancia de poder, y que este sea el Partido Socialista y no otro".