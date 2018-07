Ana Duato dice sentirse "muy traicionada" por el asesor Fernando Peña del bufete Nummaria

La actriz ha realizado estas declaraciones en las puertas de la Audiencia Nacional después de que el juez le ratificara la admisión a trámite de la querella por este caso de fraude fiscal.

También esta mañana ha acudido a la Audiencia Imanol Arias junto con su abogada Dolores Márquez de Prado, aunque el actor no ha querido hacer declaraciones.

Acompañada de su abogado Enrique Molina, también defensor de Francisco Granados, Duato ha afirmado que ella era "cliente de buena voluntad" del despacho, con el que había entrado en contacto a través de Fernando Peña, "una persona en la que confías plenamente, secretario de la Academia de Televisión e inspector de Hacienda. Me siento muy traicionada".

Ana Duato ha asegurado también que tiene "la conciencia muy tranquila" y que confía "plenamente en la Justicia", y ha pedido a los medios de comunicación "un poco de paciencia" hasta que declaren ante el juez.

La protagonista de la serie "Cuéntame" ha pedido respeto para ella y su familia, evitando que "esto al final se convierta en un circo mediático" en el que no le gustaría participar.

El abogado de la actriz ha informado que habían acudido a la Audiencia Nacional para recoger la documentación de la querella "que estaba en la prensa desde hace una semana" y ha mostrado su interés en aclarar lo antes posible las filtraciones "manipuladas y tergiversadas".

Según Enrique Molina, en la querella de la Fiscalía se considera que existe una infracción fiscal "pero por la documentación que tenemos nosotros ni existen delitos, ni existe defraudación, ni deuda con Hacienda, ni fuga de capitales, ni sociedades constituidas en el extranjero para eludir los pagos a Hacienda".

El abogado ha solicitado en el juzgado prestar declaración lo antes posible no solo por el daño personal a Ana y a su esposo Miguel Ángel Bernardeau, sino por el daño a la Compañía Ganga Producciones", a la que "ni siquiera se la menciona en el proceso".

A esta petición el juzgado ha respondido que "hasta que no analicen todas las documentaciones pendientes de extraer de las cajas resultantes del registro de Nummaria, no va a recibir declaración porque el juez puede considerar que alguno de los querellados no sea objeto de imputación, ni siquiera de recibir declaración".

Este "va a ser el caso de Ana", según el letrado, quien ha señalado que su clienta "estaba inquieta" por lo que está ocurriendo "y por la persecución de vuestros compañeros. No hay nada que ocultar".

La Fiscalía Anticorrupción pidió al juez Ismael Moreno que citara a declarar a Imanol Arias y Ana Duato como investigados por defraudar a Hacienda 2.983.100 euros a través de sociedades instrumentales del despacho Nummaria.

En la operación, que investiga la creación por Nummaria de entramados internacionales para facilitar la evasión fiscal de sus clientes con sociedades instrumentales en el Reino Unido y Costa Rica, fueron detenidas cuatro personas, entre ellas el propietario del bufete José Luis Álvarez Garcia, aunque Fernando Peña no pudo ser arrestado por encontrarse fuera de España.