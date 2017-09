El 36% de los alumnos españoles han repetido algún curso antes de los 16 años

Coordinado por la Fundación Europea Sociedad y Educación y con el apoyo de la Fundación Ramón Areces, el informe recoge comentarios de 11 expertos sobre los principales indicadores del sistema educativo español elaborados por organismos como la OCDE, la UE o el ministerio de Educación. El estudio destaca que España es uno de los países de la UE con mayor tasa de repetidores (solo al nivel de Francia o Portugal), un índice que en general permanece estable a lo largo de los años.

Sin embargo, sugiere la existencia de cierta correlación entre tasa de repetición y ciclo económico, pues el porcentaje de repetidores aumentó durante los años de bonanza y se redujo ligeramente durante la crisis. En 2005 era del 41,4%, mientras que en 2015 cayó al 36%. En rueda de prensa, Julio Carabaña, catedrático de sociología de la universidad Complutense de Madrid (UCM) y uno de los autores del informe, señaló que el incremento de repetidores durante los años de bonanza pudo deberse a que los alumnos de entornos desfavorecidos repetían en mayor proporción que lo que cabía esperar por su entorno socioeconómico, situación que en el curso 2014-2015 se había corregido.

Según este trabajo, los hijos de familias situadas en el 25% más bajo de la renta nacional tienen 10 veces más posibilidades de repetir curso que los alumnos de entornos desfavorecidos. Al parecer, este porcentaje aumentó durante los años de expansión económica y mejoró desde 2008, al mismo tiempo que muchos estudiantes de 17 y 18 años volvían al sistema. Por último, Carabaña apuntó que "la repetición no es ni cara ni barata", y dijo no entender las críticas de la OCDE en este terreno. "Ni es verdad que se lleve el 5% del presupuesto educativo", recalcó, "ni que repetir sea peor para el alumno". "En su lugar proponen programas de refuerzo y atención personalizada", cuando "ambos deberían ser al mismo tiempo", pues de lo contrario, los últimos tampoco sirven de nada que el fenómeno aumenta a medida que los alumnos permanecen en la escuela.