Algunos comercies catalanes cerrarán el 1-O ante el temor de que se produzcan incidentes

Los comerciantes han enviado una carta a Ada Colau pidiendo no abrir este 1-O, que está marcado en el calendario como uno de los 12 domingos al año donde los comerciantes tienen permitido abrir. Piden trasladar este día a mediados de mes porque el sector considera que no será una buena jornada para las ventas.

El Ayuntamiento de Barcelona ya les ha contestado diciendo que entienden su postura, pero que para cambiar este día se debe convocar un pleno y no hay margen de tiempo debido a que es un trámite complejo.

En declaraciones a Onda Cero, el presidente de la entidad retail.cat recomienda a los comerciantes, "estamos a 48 horas del referéndum y aún hay muchas incógnitas. La gente no sabe si estará el colegio abierto, si habrá policías, concentraciones. Hay tanta incertidumbre que nos lleva a pensar que el domingo no será un día especialmente bueno. Por ello, recomendamos que no se abra, aunque si alguien quiere hacerlo, podrá hacerlo".

Desde la entidad aseguran que los grandes almacenes y muchos pequeños comerciantes del centro de Barcelona, ya les han dicho que no abrirán.